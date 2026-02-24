0 °С
Право
24 Февраля , 19:02

Андрей Назаров рассказал о новых изменениях в законодательстве

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своей странице в соцсетях разобрал ключевые изменения в законодательстве.

Он отметил, что на этой неделе в фокусе внимания — цифровая доступность, сокращение отчетности и безопасность образовательных учреждений.

Так, правительство России утвердило требования к официальным сайтам госорганов и муниципалитетов. С 1 марта они должны быть адаптированы для людей с нарушениями зрения — с учетом специальных программ и технических параметров. Андрей Назаров поручил министерству цифрового развития РБ совместно с ведомствами и муниципалитетами обеспечить приведение всех официальных сайтов в соответствие с новыми требованиями.

Также заместитель председателя правительства России — руководитель аппарата правительства Д.Ю. Григоренко анонсировал запуск проекта «Гильотина отчетности». Цель — установить единые правила запроса данных у регионов и убрать избыточные формы. Премьер-министр правительства РБ попросил республиканские исполнительные органы провести анализ поступающих от федералов запросов и подготовить предложения по оптимизации отчетности.

Андрей Назаров отметил важные события и решения недели.

В том числе в пятницу депутаты Госсобрания РБ заслушают отчеты министра внутренних дел и Уполномоченного по правам человека. В повестке — законопроекты о выдаче сведений о пожарах через портал госуслуг и уточнение методики расчета субвенций на отлов животных. «Прошу всех членов Правительства республики принять участие в заседании и обеспечить сопровождение законопроектов», - написал премьер-министр.

Важное событие: принят Указ Главы республики о дополнительных мерах по усилению антитеррористической защищенности образовательных организаций.

«Поручаю Министерству просвещения совместно с Советом общественной безопасности, Минфином и муниципалитетами: подготовить комплекс мер по усилению защищённости; внести предложения по дополнительному финансированию охраны для школ первой и второй категорий опасности; проработать вопрос о введении в школах должности заместителя директора по профилактике деструктивного поведения учащихся», - отметил Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
