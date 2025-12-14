В Башкирии суд конфисковал у мужчины автомобиль за пьяную езду

Будучи пьяным, мужчина не справился с управлением и отправил свою «Ладу Гранту» в кювет. Прибывшие на место сотрудники автоинспекции выявили у него признаки алкогольного опьянения. Выяснили полицейские и то, что водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Мужчина признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 230 часов обязательных работ. Плюс машина осужденного конфискована в доход государства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото предоставлено пресс-служба республиканской прокуратуры.