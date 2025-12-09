Топ-менеджер нефтяной компании в Уфе вымогал 8 миллионов у подрядчика

Восемь миллионов рублей потребовал от подрядной организации заместитель начальника одного из управлений нефтяной компании в Уфе. За деньги менеджер пообещал беспрепятственное подписание актов выполненных работ и содействие в конкурсных процедурах.

Подрядчик с условиями согласился и, с ноября по декабрь 2023 года, через посредника передал вымогателю 2,8 миллиона рублей и мобильный телефон за 130 тысяч рублей.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность. На заместителя начальника завели уголовное дело, обвинив в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством, совершенном в особо крупном размере. В ближайшее время мужчину будут судить.

Руководитель фирмы-подрядчика и посредник стали фигурантами отдельного уголовного дела.