В Башкирии экс-адвокат вместо полумиллиона рублей получил два года колонии

Следствие установило, что минувшим летом к юристу обратилась женщина. Ее дочь была осуждена за незаконный оборот наркотиков. Наказание ей отсрочили из-за беременности, но она потеряла ребенка и перед ней снова замаячила перспектива оказаться в колонии на шесть с половиной лет.

Адвокат сообщил доверительнице, что сможет похлопотать, чтобы ее дочь не отправляли в колонию, а оставили отбывать срок в следственном изоляторе. По его словам, данная услуга стоит 500 тысяч рублей.

Женщина засомневалась в искренности намерений своего стряпчего и обратилась в правоохранительные органы. Адвоката задержали с поличным в момент передачи денег.

Кировский райсуд Уфы за покушение на мошенничество в крупном размере приговорил фигуранта к двум с половиной годам колонии общего режима, штрафу в размере 50 тысяч рублей и двухлетнему запрету заниматься адвокатской деятельностью.

Скриншот видео прокуратуры РБ.