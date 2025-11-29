Жители Башкирии решили стать трактористами, дав взятку сотруднику гостехнадзора

Мужчины передали взятку — 55 тысяч рублей сотруднику территориального подразделения гостехнадзора за получение удостоверения тракториста-машиниста без фактической сдачи экзаменов.

Стать трактористами с помощью подкупа не получилось, а вот лишиться свободы на три года (условно), да еще заплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки — придется. Таков был вердикт суда.

В отношении экс-государственного служащего возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «получение взятки», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Артур СМОЛОВ.