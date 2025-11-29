-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Право
29 Ноября , 00:36

Жители Башкирии решили стать трактористами, дав взятку сотруднику гостехнадзора

Бирский межрайонный суд вынес приговоры по уголовным делам в отношении двоих жителей Мишкинского района Башкирии.

Жители Башкирии решили стать трактористами, дав взятку сотруднику гостехнадзора
Жители Башкирии решили стать трактористами, дав взятку сотруднику гостехнадзора

Мужчины передали взятку — 55 тысяч рублей сотруднику территориального подразделения гостехнадзора за получение удостоверения тракториста-машиниста без фактической сдачи экзаменов.

Стать трактористами с помощью подкупа не получилось, а вот лишиться свободы на три года (условно), да еще заплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки — придется. Таков был вердикт суда.

В отношении экс-государственного служащего возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «получение взятки», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru