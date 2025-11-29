-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Право
29 Ноября , 15:49

В Уфе асфальтный завод выбрасывал в воздух загрязняющие вещества без очистки

По иску природоохранной прокуратуры суд обязал асфальтобетонное предприятие устранить нарушения законодательства.

В Уфе асфальтный завод выбрасывал в воздух загрязняющие вещества без очистки
В Уфе асфальтный завод выбрасывал в воздух загрязняющие вещества без очистки

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что ООО «Дорстроймаш», производящее асфальт на территории Орджоникидзевского района Уфы, работает с нарушениями.

Как выяснилось, у компании отсутствует проект санитарно-защитной зоны, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются без надлежащей очистки, контроль за эксплуатацией газоочистного оборудования не организован.

При этом меры по устранению допущенных нарушений не принимались, и прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании руководителей провести необходимые мероприятия. Надзорное ведомство установило контроль за фактическим исполнением решения суда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото автора.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru