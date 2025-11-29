В Уфе асфальтный завод выбрасывал в воздух загрязняющие вещества без очистки

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что ООО «Дорстроймаш», производящее асфальт на территории Орджоникидзевского района Уфы, работает с нарушениями.

Как выяснилось, у компании отсутствует проект санитарно-защитной зоны, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются без надлежащей очистки, контроль за эксплуатацией газоочистного оборудования не организован.

При этом меры по устранению допущенных нарушений не принимались, и прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании руководителей провести необходимые мероприятия. Надзорное ведомство установило контроль за фактическим исполнением решения суда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото автора.