Бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова примет предпринимателей в приёмной Путина в Уфе

Прием может быть и личным, и в аудиорежиме по телефону +7 (347) 229-74-94.

Для регистрации обращения и заполнения карточки устного приема необходимо продиктовать оператору свою фамилию, имя и отчество, паспортные данные и суть вопроса.

Время регистрации звонков может быть ограничено из-за большого количества обращений, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Адрес для письменных обращений на имя Президента Российской Федерации: 450005, Уфа, ул. Цюрупы, 100. Телефон специалиста личного приема: +7 (347) 229-74-76. Телефон для справок: +7 (347) 229-74-75.

