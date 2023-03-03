-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Право
Сегодня, 12:05

Житель Башкирии за финансирование терроризма получил 10 лет

За финансовую поддержку международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», действующей на территории Сирии, уфимец Эмиль Лукманов, 1996 года рождения, приговорен к длительному сроку лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

Фото и видео предоставлены пресс-службой УФСБ России по РБ
Фото и видео предоставлены пресс-службой УФСБ России по РБ

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что Лукманов на протяжении двух лет (с 2019 по 2021 год) перечислял деньги на банковские карты лиц, которые собирали средства для вышеупомянутой террористической организации. По данному факту следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело.

Центральный окружной военный суд признал уфимца виновным в пяти преступлениях по уголовной статье «Содействие террористической деятельности», и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Из которых четыре года он будет отбывать в тюрьме (с особыми условиями содержания), и шесть лет — в колонии строгого режима. По решению Апелляционного военного суда данный приговор вступил в законную силу.

Комментарий официального представителя Управления ФСБ России по РБ Альфии Усмановой.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика