Житель Башкирии за финансирование терроризма получил 10 лет

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что Лукманов на протяжении двух лет (с 2019 по 2021 год) перечислял деньги на банковские карты лиц, которые собирали средства для вышеупомянутой террористической организации. По данному факту следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело.

Центральный окружной военный суд признал уфимца виновным в пяти преступлениях по уголовной статье «Содействие террористической деятельности», и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Из которых четыре года он будет отбывать в тюрьме (с особыми условиями содержания), и шесть лет — в колонии строгого режима. По решению Апелляционного военного суда данный приговор вступил в законную силу.