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Политика
14 Октября , 05:25

Глава Башкирии встретился со спецпредставителем МИД России

Руководитель республики Радий Хабиров встретился с участником XVII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности Ислама» – спецпредставителем российского министерства иностранных дел Михаилом Мелехом.

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Глава Башкирии встретился со спецпредставителем МИД РоссииГлава Башкирии встретился со спецпредставителем МИД России
Глава Башкирии встретился со спецпредставителем МИД России

Высокий гость отметил значимость международного исламского форума, который способствует дальнейшему укреплению взаимоотношений России со странами СНГ, а также развитию сотрудничества в сфере духовного образования.

По словам Михаила Мелеха, межрелигиозный диалог помогает институционально выстраивать такие связи и МИД данной теме уделяет должное внимание, поскольку очень важно взаимодействовать с людьми с учетом их убеждений.

«В нашей республике проживают мусульмане, православные, иудеи. Так что, Башкортостан – это многонациональный и многоконфессиональный регион. По всем вопросам мы находим общий язык и живем дружно. Здесь нужно отметить особую заслугу нашего многоуважаемого Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина», – подчеркнул глава РБ.

Напомним, что XVII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности Ислама» в эти дни проходит в Уфе: с 13 по 15 октября. Организаторы мероприятия – Центральное духовное управление мусульман России, Российский исламский университет ЦДУМ, при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана. В конференции примут участие около 400 человек, в том числе представители иностранных государств и стран СНГ.

Фото: сайт главы РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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