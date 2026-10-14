Глава Башкирии встретился со спецпредставителем МИД России

Высокий гость отметил значимость международного исламского форума, который способствует дальнейшему укреплению взаимоотношений России со странами СНГ, а также развитию сотрудничества в сфере духовного образования.

По словам Михаила Мелеха, межрелигиозный диалог помогает институционально выстраивать такие связи и МИД данной теме уделяет должное внимание, поскольку очень важно взаимодействовать с людьми с учетом их убеждений.

«В нашей республике проживают мусульмане, православные, иудеи. Так что, Башкортостан – это многонациональный и многоконфессиональный регион. По всем вопросам мы находим общий язык и живем дружно. Здесь нужно отметить особую заслугу нашего многоуважаемого Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина», – подчеркнул глава РБ.

Напомним, что XVII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности Ислама» в эти дни проходит в Уфе: с 13 по 15 октября. Организаторы мероприятия – Центральное духовное управление мусульман России, Российский исламский университет ЦДУМ, при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана. В конференции примут участие около 400 человек, в том числе представители иностранных государств и стран СНГ.

Фото: сайт главы РБ.