Премьер-министр Башкирии встретился с депутатским корпусом

Андрей Назаров отметил, что за минувший год депутаты приняли ряд важных законов. Четыре из них содержали антикризисные меры, столько же были направлены на поддержку добровольцев СВО и их семей. Всего за год исполнительная власть внесла в Госсобрание РБ 45 нормативных актов, которые приняли статус закона. Со свей стороны правительство дало положительные заключения на все 76 законопроектов, предложенных депутатами.

– Правительство региона является фактически единственным органом, который обладает большим набором полномочий для обеспечения исполнения законов, видит необходимость их корректировки или принятия новых нормативных актов. Сама жизнь диктует нам необходимость тесной совместной работы, - отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

– Мы в последнее время существенно ускорили процессы принятия решений. Это касается и проектов законодательных инициатив. Прошу вас оказать максимальное содействие в их рассмотрении, — сказал Андрей Назаров.