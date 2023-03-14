Радий Хабиров: Визит в Иран оправдал ожидания

Радий Хабиров в беседе с журналистами отметил, что Иран в последние годы сделал успешные шаги в развитии технологий, промышленности, сельского хозяйства. За два дня визита стороны заключили целый ряд соглашений и подготовили к подписанию серьёзный пакет документов. Готовится дорожная карта, в которую включат все договоренности и будут их поэтапно выполнять. Башкирская сторона примет участие на выставке Iran Oil Show в Тегеране. Иранские предприниматели приедут на выставку «Газ. Нефть. Технологии» в Уфу. А осенью проведут Дни Исламской Республики Иран в Башкортостане.

Глава региона подчеркнул, что с точки зрения нашей делегации визит получился очень результативным.

Заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад Мусави заявил, что рассчитывает на развитие аграрных направлений сотрудничества, также заинтересованы в закупке растительных масел, пшеницы, кукурузы из Башкортостана. Иранцев интересует также нефть и нефтепродукты, культурный обмен и т. д.