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Сегодня, 11:50

Радий Хабиров: Визит в Иран оправдал ожидания

Руководитель региона подвел итоги поездки в Исламскую Республику Иран, сообщает пресс-служба главы республики.

Радий Хабиров: Визит в Иран оправдал ожидания
Радий Хабиров: Визит в Иран оправдал ожидания

Радий Хабиров в беседе с журналистами отметил, что Иран в последние годы сделал успешные шаги в развитии технологий, промышленности, сельского хозяйства. За два дня визита стороны заключили целый ряд соглашений и подготовили к подписанию серьёзный пакет документов. Готовится дорожная карта, в которую включат все договоренности и будут их поэтапно выполнять. Башкирская сторона примет участие на выставке Iran Oil Show в Тегеране. Иранские предприниматели приедут на выставку «Газ. Нефть. Технологии» в Уфу. А осенью проведут Дни Исламской Республики Иран в Башкортостане.

Глава региона подчеркнул, что с точки зрения нашей делегации визит получился очень результативным.

Заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад Мусави заявил, что рассчитывает на развитие аграрных направлений сотрудничества, также заинтересованы в закупке растительных масел, пшеницы, кукурузы из Башкортостана. Иранцев интересует также нефть и нефтепродукты, культурный обмен и т. д.

Автор:Марат АМИНЕВ
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