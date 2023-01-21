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Радий Хабиров встретился с председателем Гомельского облисполкома

Стороны обсудили сотрудничество между Башкирией и Гомельской областью Беларуси.

Радий Хабиров встретился с председателем Гомельского облисполкома
Радий Хабиров встретился с председателем Гомельского облисполкома

В  ходе визита башкирской делегации в Беларусь состоялась встреча Радия Хабирова с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Ранее Крупко посещал Башкирию, итогом стало подписание контрактов в сфере промышленности и сельского хозяйства на 1,7 млрд рублей.

«Мы прорабатываем новые направления сотрудничества и заключаем новые контракты, – написал в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. – В частности, с крупнейшим производителем сельхозтехники Гомсельмашем и Мозырским машиностроительным заводом. Речь идет не только о закупках – мы нацелены на глубокую промышленную кооперацию. Нам интересна локализация производства белорусской, в том числе гомельской техники. Договариваемся о поставках продукции наших предприятий химии и нефтехимии на заводы Гомельской области. Летом, во время Форума регионов Беларуси и России, подпишем документ, который закрепит наше сотрудничество».

Фото: страничка Радия Хабирова во «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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