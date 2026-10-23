Автобус № 219 в Уфе продлят до Кузнецовского затона и «Телецентра»

По инициативе Общественной палаты Республики Башкортостан автобусы будут останавливаться у гипермаркета «Лента» на улице Бельской, 70 и у остановки «Телецентр». Такое решение 8 октября 2026 года единогласно приняла межведомственная городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщили в ОП РБ, ходатайство о продлении маршрута и добавлении социально значимых точек было направлено в администрацию Уфы для обеспечения транспортной доступности жителей активно застраивающихся микрорайонов и посетителей крупных торговых объектов. 21 октября итоги заседания комиссии представило управление транспорта и связи администрации Уфы. Члены комиссии, заслушав заместителя председателя палаты Кристину Недорезову и председателя профильной комиссии Сергея Кожевникова, поддержали предложение.

Управлению транспорта и связи рекомендовано внести изменения в схему движения маршрута № 219 и обновить данные в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

«Вопрос транспортной доступности — один из самых острых для жителей растущего мегаполиса, — отметила Кристина Недорезова. — Продление маршрута № 219 существенно повысит качество жизни горожан и обеспечит удобный доступ к работе и покупкам для тысяч семей».

В ближайшие дни управление транспорта и связи внесет изменения в реестр, после чего объявит открытый конкурс на определение перевозчика. Обновленная схема движения и расписание автобуса № 219 будут утверждены в нормативном порядке, о дате запуска маршрута по новому направлению жителей проинформируют дополнительно.