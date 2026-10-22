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Общество
22 Октября , 04:02

Председателем Федерации профсоюзов Башкирии избран Юрий Мельников

Руководителя республиканской организации профсоюзов выбрали на XXX конференции ФПРБ. Участники мероприятия также обсудили актуальную социально-экономическую повестку региона.

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Председателем Федерации профсоюзов Башкирии избран Юрий МельниковПредседателем Федерации профсоюзов Башкирии избран Юрий Мельников
Председателем Федерации профсоюзов Башкирии избран Юрий Мельников

Юрию Мельникову пятьдесят лет. Он родом из Кумертау, окончил Оренбургскую медицинскую академию, позже — БАГСУ. Врачебная деятельность была связана с психиатрией. С 2016 Юрий Мельников работал первым заместителем министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии.

Теперь уже бывший председатель Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко продолжит работу в Федерации независимых профсоюзов России. Ее председатель Сергей Черногаев наградил Гузель Мирошниченко почётным знаком ФНПР.

Делегаты конференции рассмотрели итоги работы совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан за период с 21 ноября 2025 года по 20 октября 2026 года. Деятельность совета была признана удовлетворительной, отчёт контрольно-ревизионной комиссии утверждён, сообщает пресс-служба ФПРБ.

Фото: страница ФПРБ «ВКонтакте».

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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