Председателем Федерации профсоюзов Башкирии избран Юрий Мельников

Юрию Мельникову пятьдесят лет. Он родом из Кумертау, окончил Оренбургскую медицинскую академию, позже — БАГСУ. Врачебная деятельность была связана с психиатрией. С 2016 Юрий Мельников работал первым заместителем министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии.

Теперь уже бывший председатель Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко продолжит работу в Федерации независимых профсоюзов России. Ее председатель Сергей Черногаев наградил Гузель Мирошниченко почётным знаком ФНПР.

Делегаты конференции рассмотрели итоги работы совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан за период с 21 ноября 2025 года по 20 октября 2026 года. Деятельность совета была признана удовлетворительной, отчёт контрольно-ревизионной комиссии утверждён, сообщает пресс-служба ФПРБ.

Фото: страница ФПРБ «ВКонтакте».