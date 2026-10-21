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Общество
21 Октября , 04:51

Жителям Уфы предложили проголосовать за сквер имени Державина и улицу Матери

Выразить свое мнение по поводу присвоения названий объектам можно до 27 октября, сообщили в Главархитектуре столицы.

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Главархитектура Уфы ВК.Главархитектура Уфы ВК.
Фото:Главархитектура Уфы ВК.

Имя государственного деятеля, министра юстиции Российской империи, поэта Гавриила Державина (1743 — 1816) предлагается дать скверу, расположенному в микрорайоне Затон. Проголосовать за это название можно по ссылке: clck.ru/3WanYu.

Улицей Матери предполагается назвать улицу, находящуюся за лайфстайл-центром «Башкирия» между улицей 50 лет СССР и улицей Менделеева. Поддержать эту инициативу можно по ссылке: clck.ru/3WanYn.

Голосование проходит на официальной опросной площадке мэрии Уфы. Выразить свое мнение может каждый житель, авторизовавшись через портал госуслуг.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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