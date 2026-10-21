Уфа будет претендовать на звание «Молодёжная столица России»

В конкурсе участвует 21 город, в том числе Нальчик, Мелитополь, Чита, Киров, Санкт-Петербург, Краснодар, Сыктывкар, Архангельск, Ярославль, Липецк, Якутск, Геническ, Орёл, Тверь, Мурманск, Иваново, Псков, Владимир, Великий Новгород, Владикавказ и Уфа.

Конкурс проводится в рамках Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» и реализуется Росмолодёжью в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Как отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, звание «Молодёжная столица России» — это не просто почётный статус на один год, а возможность сделать молодёжь полноценным участником развития своего города, поддержать её идеи и воплотить их в жизнь.

— Уже на этапе подготовки мы видим, как конкурс объединяет представителей власти, бизнеса, общественных организаций и самих молодых людей, — подчеркнул Гуров.

Впервые к выбору победителей могут присоединиться все желающие: публикации в социальных сетях в поддержку своего города позволят ему получить дополнительные баллы. Для этого необходимо до 23 октября опубликовать пост с фотографиями, видео или историей о родном городе, его молодёжи, интересных проектах и возможностях самореализации, указав хэштеги #молодёжнаястолица2027 и #Уфа.

Результаты первого этапа будут объявлены 29 октября. Города, прошедшие во второй этап, подготовят «Заявочную книгу», в которой презентуют молодёжную среду города. Затем пять финалистов примут участие в медиапроекте «Тур по молодёжным столицам», а завершающим этапом станет народное голосование на портале «Госуслуги» — оно пройдёт с 1 по 18 декабря. Победителя объявят 19 декабря на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.