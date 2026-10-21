Инвестиции в будущее: Каринэ Хабирова о Всемирном саммите в Самарканде

Форум, собравший представителей из 100 стран мира, отличался уникальным форматом: дети и подростки участвовали в дискуссиях наравне со взрослыми, озвучивая свое видение настоящего и будущего. Ключевыми темами саммита стали доступность и качество социальных услуг, меры поддержки семей с детьми, вопросы детского здоровья и раннего развития, а также создание инклюзивной среды, где каждый ребенок может получить помощь независимо от обстоятельств.

В рамках саммита Каринэ Хабирова также приняла участие в сессии высокого уровня — II Международном конгрессе по детской онкологии. Пленарное заседание, которое открыли первые леди разных стран, ознаменовалось запуском знаковой международной инициативы. Речь о «Коалиции первых леди по борьбе с детским раком». Конгресс стал площадкой для ведущих специалистов со всего мира, где они обменивались передовым опытом в области диагностики и лечения онкологических заболеваний у детей.

Продолжением программы визита стало участие Каринэ Хабировой в открытии реабилитационного центра «Имкон» в Самарканде. Он является частью сети государственных учреждений, которые совмещают дошкольное образование и комплексную реабилитацию для детей с особенностями здоровья. В их основе лежит индивидуальный подход: для каждого ребенка разрабатывается персональная программа, включающая занятия с психологами, логопедами, лечебную физкультуру и массаж. Все услуги предоставляются бесплатно.

— Мы увидели очень большую реабилитационную базу для детей, — отметила Каринэ Хабирова. — Важно, что здесь есть детский сад, где ребенка можно оставить на целый день — это огромная поддержка для семей. Ребенок при этом продолжает получать все необходимые процедуры, а у родителей появляется свободное время. Ценно и то, что после обеда реабилитация доступна для ребят до 18 лет, которые не посещают детский сад. Замечательный центр. Надеюсь, такие будут открываться по всей стране.

Кстати

Похожие и не менее масштабные подходы успешно реализуются и у нас в республике. Так, с октября 2024 года в Уфе, на базе бывшего санатория «Салют», по инициативе главы республики Радия Хабирова работает реабилитационно-образовательный комплекс «Салют». На площади 25,7 тыс. кв. м созданы уникальные условия для помощи детям. За два года работы поддержку здесь получили порядка 14 тысяч ребят не только из Башкортостана, но и из соседних Челябинской, Оренбургской областей и Татарстана. В состав комплекса входят реабилитационный центр на 250 посещений в день, стационар с современным медицинским блоком, детский центр психоневрологии и эпилептологии и образовательный центр «Йондоз» на 192 места. Участие в международных форумах и реализация передовых проектов внутри республики подтверждают курс Башкортостана на создание комплексной и доступной системы поддержки для каждого ребёнка, его здоровья и гармоничного развития.

Фото Леонида Пахомова.