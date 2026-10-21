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Общество
21 Октября , 06:11

Доцент-волонтёр из Башкирии стала финалистом международной премии «Евразия»

Кандидат педагогических наук, доцент БГПУ им. М. Акмуллы, координатор «серебряных» волонтеров Башкирии Екатерина Савельева вошла в число финалистов второй международной премии «Евразия» в номинации «По зову сердца». Церемония награждения прошла в Москве, в Национальном центре «Россия».

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Доцент-волонтёр из Башкирии стала финалистом международной премии «Евразия»Доцент-волонтёр из Башкирии стала финалистом международной премии «Евразия»
Доцент-волонтёр из Башкирии стала финалистом международной премии «Евразия»

Премия была учреждена АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством. Она отмечает вклад в развитие евразийского пространства — продвижение русского языка, сохранение традиционных ценностей, культуры, образования и исторической памяти. В этом году на конкурс поступило более 5500 заявок из 73 стран. Проект нашей землячки достойно представил республику в числе финалистов, рассказали в пресс-службе Акмуллинского университета.

На конкурс Екатерина Савельева представила серию развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана»/«Портрет России». Они созданы на основе музейных экспонатов, материалов культурно-исторических центров и личных фотографий волонтеров. Кроме того, они адаптированы для людей с нарушением зрения. Проект родился из желания делиться знаниями о культурных и исторических ценностях России через понятный и теплый формат — игру.

Екатерина Савельева работает над серией с 2017 года. За это время она получила 11 грантов и 12 авторских свидетельств Роспатента. Сегодня игры популярны в 30 регионах России и странах СНГ, их участниками стали более 20 000 человек, половина из которых — люди с особыми потребностями.

«До сих пор не верится. Москва, Национальный центр «Россия», церемония премии «Евразия». 5500 заявок из 73 стран — и наше лото «Портрет Башкортостана»/«Портрет России» среди финалистов. Я пришла к этому не одна: со мной шли студенты-волонтеры, «Волонтеры Победы», «серебряные» волонтеры страны, мои коллеги, моя семья. Это не просто игра — это способ передать память, культуру и любовь к родной земле», — поделилась Екатерина Савельева.

Фото: пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.

Доцент-волонтёр из Башкирии стала финалистом международной премии «Евразия»
Доцент-волонтёр из Башкирии стала финалистом международной премии «Евразия»
Доцент-волонтёр из Башкирии стала финалистом международной премии «Евразия»
Автор:Мария СНЫТКИНА
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