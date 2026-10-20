В Уфе открыли сквер Лётчиков

В сквере уложена брусчатка, смонтирована система освещения, установлен арт-объект в честь ветеранов и выпускников училища. Здесь также появились скамейки, высажены деревья и кустарники. В дальнейшем планируется установить информационные стенды, рассказывающие об истории училища и выдающихся выпускниках.

Сквер обустроен по наказам избирателей депутатам горсовета Уфы и Госсобрания — Курултая РБ.

В церемонии открытия новой общественной территории приняли участие депутаты Госдумы Денис Чернавин и Гульнур Кульсарина, депутат Госсобрания — Курултая Владимир Нагорный и другие почетные гости.