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Общество
20 Октября , 06:19

В Уфе открыли сквер Лётчиков

Новый сквер обустроен в микрорайоне Затон на территории бывшего военного училища летчиков, сообщил в соцсетях глава администрации Ленинского района Олег Котов.

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Олег Котов ВК.Олег Котов ВК.
Фото:Олег Котов ВК.

В сквере уложена брусчатка, смонтирована система освещения, установлен арт-объект в честь ветеранов и выпускников училища. Здесь также появились скамейки, высажены деревья и кустарники. В дальнейшем планируется установить информационные стенды, рассказывающие об истории училища и выдающихся выпускниках.

Сквер обустроен по наказам избирателей депутатам горсовета Уфы и Госсобрания — Курултая РБ.

В церемонии открытия новой общественной территории приняли участие депутаты Госдумы Денис Чернавин и Гульнур Кульсарина, депутат Госсобрания — Курултая Владимир Нагорный и другие почетные гости.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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