В Уфе оборудовали новый участковый пункт полиции

Участковый пункт относится к отделу полиции № 4 Управления МВД по Уфе. Он оснащен самым современным оборудованием и средствами связи, созданы условия для приема граждан и оформления документов. Участковые уполномоченные полиции будут вести прием населения, рассматривать заявления и сообщения о происшествиях, проводить профилактические мероприятия.

В торжественном открытии участкового пункта полиции приняли участие замминистра внутренних дел по РБ генерал-майор внутренней службы Евгений Полтавец, начальник Управления МВД России по Уфе полковник полиции Ильгиз Байсурин, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции полковник полиции Константин Павленко, председатель горсовета Уфы Марат Васимов.