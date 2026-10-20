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Общество
20 Октября , 06:38

В Башкирии увеличат финансирование социальной сферы

Прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие годы одобрен на заседании правительства, сообщил в соцсетях и. о. премьер-министра республики Александр Шельдяев.

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Правительство РБ.Правительство РБ.
Фото:Правительство РБ.

«Башкортостан сохраняет позитивные тенденции. Промышленность демонстрирует положительную динамику — по итогам года ожидаем рост на 3,7 процента. В среднесрочной перспективе рассчитываем выйти на рост экономики примерно на 4 процента, это выше среднероссийских ожиданий. Одна из ключевых задач — дать новый импульс инвестициям. По итогам 2026 года планируем сохранить их объем не ниже прошлогоднего. Готовим новые механизмы поддержки бизнеса и запуска инвестиционных проектов. В их числе «Башкортостанский инвестиционный режим», который опробуем в семи муниципалитетах уже со следующего года. Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе темпы роста инвестиций восстановятся до уровня 7 процентов в год», — отметил Александр Шельдяев.

Главным приоритетом остается социальная сфера. Здесь финансирование усилили до 208,5 млрд рублей — это на 6 процентов больше плана нынешнего года. Свыше 20 млрд рублей будет направлено на поддержку участников СВО и их семей, 10 млрд — на льготные лекарства, 2,8 млрд рублей — на обеспечение жильем детей-сирот.

Александр Шельдяев предложил одобрить прогноз социально-экономического развития республики на 2027 — 2029 годы и основные параметры долгосрочного прогноза до 2042 года. Проект закона о бюджете будет представлен главе республики.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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