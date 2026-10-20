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Общество
20 Октября , 11:36

В Башкирии стартует чемпионат по первой помощи

23 октября в республике стартует региональный этап Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи. Он проводится для популяризации навыков оказания первой помощи, формирования культуры безопасности и подготовки молодых людей к действиям в экстремальных ситуациях.

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В Башкирии стартует чемпионат по первой помощиВ Башкирии стартует чемпионат по первой помощи
В Башкирии стартует чемпионат по первой помощи

Башкортостан принимает чемпионат уже в третий раз. В этом году в республике соберется 180 участников, успешно прошедших муниципальный этап.

— На соревнованиях мы проверяем, сможет ли человек остановить кровотечение, не растеряется ли, когда рядом кто-то пострадал. Это навык, который может понадобиться в любой день – в школе, на улице, дома. Третий год мы проводим чемпионат в республике и видим, что ребята приходят подготовленные. Победители поедут на всероссийский этап весной 2027 года, — рассказал руководитель проекта в Республике Башкортостан Никита Ворошнин.

Участники продемонстрируют практические навыки и покажут свою готовность оказывать первую помощь в рамках ситуационных задач. В региональном этапе примут участие 15 команд школьников, 10 —профессиональных образовательных организаций (ПОО) и 5 команд вузов. Всего 30 команд в разных конкурсных группах. Их частникам предстоит три этапа: показать навык «Остановка кровотечения», а также две ситуационные задачи. Команды должны будут проходить этапы по маршрутизации.

По итогам состязаний определятся победители, которые представят Башкирию на Всероссийском этапе в 2027 году.

Организаторами чемпионата выступают региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» РБ и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» по РБ.

Фото Никиты ГАФАРОВА.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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