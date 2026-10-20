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Общество
20 Октября , 12:01

В Башкирии СНТ смогут оформить общее имущество в упрощённом порядке

Правительство страны одобрило предложенный Росреестром законопроект, предусматривающий упрощенный механизм оформления прав на общее имущество СНТ.

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Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

Инициатива позволит сократить затраты садоводов и облегчит процедуру передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, в том числе при социальной газификации, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

К общему имуществу СНТ относятся дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортплощадки и иная инфраструктура. Сейчас при его оформлении требуются проведение общего собрания членов товарищества, расчет долей и последующая регистрация права общей долевой собственности.

По законопроекту, право собственности садоводов на общее имущество СНТ будет возникать с момента его постановки на кадастровый учет — по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах.

— Для Башкортостана, где сотни тысяч садовых участков, законопроект имеет особое значение. Упрощение механизма оформления прав на общее имущество СНТ не только снизит административную нагрузку на садоводов, но и создаст правовые условия для беспрепятственного подключения товариществ к программам социальной газификации и комплексного развития инженерной инфраструктуры, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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