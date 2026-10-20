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Общество
20 Октября , 13:08

Представитель Башкирии вошёл в топ-50 престижного федерального конкурса

Заместитель руководителя УКС Республики Башкортостан Рустем Ягудин вошел в число лучших на федеральном конкурсе «Лидеры строительной отрасли».

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Представитель Башкирии вошёл в топ-50 престижного федерального конкурсаПредставитель Башкирии вошёл в топ-50 престижного федерального конкурса
Представитель Башкирии вошёл в топ-50 престижного федерального конкурса

Заместитель начальника управления капитального строительства Республики Башкортостан, участник спецоперации, Рустем Ягудин вошел в топ-50 участников престижного федерального конкурса «Лидеры строительной отрасли», который проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке минстроя России. 

В нынешнем году в конкурсе участвовало более 48 тысяч человек со всех уголков России. Организаторы мероприятия подчеркнули высокий уровень Ягудина, отметив его высокий профессионализм, значительный личный вклад и активное участие в реализации инициатив, направленных на развитие строительной отрасли и ЖКХ России. Опытный специалист по системам автоматизированного проектирования, Ягудин трудится в строительной отрасли с 2005 года. 

По словам министра строительства и архитектуры Башкирии Павла Сафонова, высокопрофессиональные кадры в строительном комплексе являются одним из ключевых моментов реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Республики Башкортостан.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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