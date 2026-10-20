Представитель Башкирии вошёл в топ-50 престижного федерального конкурса

Заместитель начальника управления капитального строительства Республики Башкортостан, участник спецоперации, Рустем Ягудин вошел в топ-50 участников престижного федерального конкурса «Лидеры строительной отрасли», который проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке минстроя России.

В нынешнем году в конкурсе участвовало более 48 тысяч человек со всех уголков России. Организаторы мероприятия подчеркнули высокий уровень Ягудина, отметив его высокий профессионализм, значительный личный вклад и активное участие в реализации инициатив, направленных на развитие строительной отрасли и ЖКХ России. Опытный специалист по системам автоматизированного проектирования, Ягудин трудится в строительной отрасли с 2005 года.

По словам министра строительства и архитектуры Башкирии Павла Сафонова, высокопрофессиональные кадры в строительном комплексе являются одним из ключевых моментов реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Республики Башкортостан.