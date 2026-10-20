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Общество
20 Октября , 11:45

Потребителям Башкирии помогли вернуть 7,7 миллиона рублей

Итоги работы по защите прав потребителей за девять месяцев года подвели в министерстве торговли, сообщает пресс-служба правительства.

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Минторг РБ.Минторг РБ.
Фото:Минторг РБ.

Жителям республики компенсировали ущерб на общую сумму 7,7 млн рублей.

— Чаще всего граждане обращались за помощью из‑за ненадлежащего качества приобретенных товаров и услуг. В основном претензии возникали к автомобилям, бытовой технике, туристическим продуктам и одежде, — отметил министр торговли Константин Климин.

Всего специалисты минторга рассмотрели 655 обращений граждан. Они помогли составить более ста претензий и исковых заявлений. В итоге деньги всем обратившимся вернули в досудебном порядке.

Кроме того, проведено 126 информационно‑просветительских мероприятий, в которых приняли участие 1,5 тыс. человек.

Обратиться по вопросам защиты прав потребителей можно по телефону горячей линии +7 (347) 218‑09‑78 или лично по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 13, каб. 703.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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