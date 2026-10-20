Делегация Башкирии прибыла в Узбекистан

В состав делегации вошли члены правительства региона, руководители министерств и ведомств представители бизнеса.

Одним из пунктов рабочей поездки Радия Хабирова стало посещение завода стройматериалов международного холдинга Lasselsberger Group в Самаркандской области. Ранее, в 2021 году одна из его площадок была открыта в Абзелиловском районе Башкирии при личном участии президента России Владимира Путина.

— Мы ведем переговоры с учредителем компании Йозефом Ласселсбергером по строительству в нашей республике еще одного предприятия, связанного с производством сухих строительных смесей, красок и так далее, — отметил Радий Хабиров в беседе с журналистами. — Планируем скоро выходить на формирование соглашения.

Также Глава Башкирии рассказал о развитии сотрудничества с Самаркандской областью.

— Самарканд — туристическая жемчужина этой замечательной гостеприимной страны, — сказал Радий Хабиров. — Рассматриваем развитие прямого авиасообщения из Уфы, интерес к этому направлению у наших жителей большой. Планируем совместную работу и в других направлениях. В частности, в сельском хозяйстве.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.