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Общество
19 Октября , 04:36

В Уфе отремонтировали знаменитых мишек в Черниковке

Скульптуру привели в порядок волонтеры фестиваля «Том Сойер фест», сообщили в группе общественного движения в соцсетях.

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«Том Сойер фест» ВК.«Том Сойер фест» ВК.
Фото:«Том Сойер фест» ВК.

Весь сезон участники поэтапно старались максимально точно воспроизвести исторический вид мишек. В этом волонтерам помогали художники и скульпторы Ильдар и Регина Арслановы, Вадим Галинуров. Сначала они сами поработали на площадке, а потом рассказали волонтерам, что делать дальше, консультируя при необходимости по всем вопросам.

Спонсорами выступили известные в Уфе строительный супермаркет и салон красок. Они предоставили цемент, песок, штукатурку, краску, инструменты, средства защиты. Доброе дело поддержали и уфимцы, в том числе материально.

Завершение работ волонтеры предложили отметить чаепитием в воскресенье, 25 октября, встретившись возле мишек. Отличившиеся участники получат благодарственные письма. А еще возле скульптуры появится табличка, где будет указано, чьими силами восстановлены мишки.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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