В Башкирии с начала года оформлено почти 5 тысяч помещений в новостройках

Такой показатель достигнут благодаря совместной работе ведомства, органов местного самоуправления и девелоперов.

— Каждый объект с оформленными правами — это не только юридически защищенный собственник, но и реальный вклад в экономику. Зарегистрированные права на помещения формируют прозрачный рынок, обеспечивают налоговые поступления и повышают инвестиционную привлекательность. Мы стремимся к тому, чтобы в реестре недвижимости не оставалось «бесправных» объектов, рассматривая это как важнейшую задачу, — подчеркнул руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Масштабная работа по оформлению помещений в новостройках ведется с марта 2025 года, когда на застройщиков возложили обязанность регистрировать права собственности от имени дольщиков. На тот момент в реестре числилось 13,7 тыс. неоформленных объектов. Специалисты ведомства направили 8 750 уведомлений о необходимости регистрации помещений.

Важно отметить, что сам договор долевого участия не считается регистрацией права собственности дольщика. До оформления права объект не отражается в реестре недвижимости и на портале госуслуг. Решить эту проблему позволяет межведомственное взаимодействие: Росреестр не только направляет письма дольщикам, но и передает в налоговую службу сведения о заключенных ими договорах. Видя объекты в личных кабинетах, владельцы инициируют регистрацию права. Кроме того, строго контролируется исполнение обязанности по регистрации прав дольщиков застройщиками.