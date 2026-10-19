Газета «РБ» — о главном за неделю

Попали в «десяточку»

Безусловно, центральной новостью недели стало известие о том, что Башкирия вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни (по итогам 2025 года). В Национальном рейтинге качества жизни, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив по поручению президента Путина, наша республика заняла девятое место, поднявшись на одну строчку по сравнению с 2024 годом. Пять лет назад Башкортостан в этом рейтинге занимал 40-ю позицию.

— Попадание в первую десятку регионов по качеству жизни — это не просто цифра в рейтинге. Это прямое отражение того, что наши усилия по развитию социальной сферы, созданию доступной среды и поддержке людей дают реальный, ощутимый результат. Мы продолжим работать над тем, чтобы жизнь в Башкортостане становилась еще комфортнее, — так прокомментировал итоги рейтинга глава республики Радий Хабиров.

Зампредседателя Общественной палаты Башкирии, руководитель регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество» Рамиль Рахимов отметил: все ключевые показатели качества жизни в Башкортостане выше среднего по стране.

— Важно, что рейтинг учитывает не только официальную статистику, но и оценки самих жителей, - подчеркнул он в разговоре с журналистом «РБ». — Сейчас в республике действует 60 мер поддержки, и регулярно вводятся новые меры — не для галочки, а хорошо продуманные, необходимые именно в нашей республике. Но для удовлетворенности населения важно не только то, какие меры социальной поддержки оказываются, но и как это делается. Я недавно получал удостоверение ветерана труда, и мне довелось увидеть, как работают сотрудники служб соцобеспечения: очень благожелательно, с улыбкой, все подробно рассказали и объяснили, быстро помогли решить все вопросы. И пока я оформлял документы — слышал, что и с другими людьми, пришедшими получить заслуженные льготы, обращаются так же достойно. Значит, в их структуре ведется большая, системная работа по обучению сотрудников.

Мы можем гордиться такими высокими результатами, но важно не только удерживать хорошие позиции, но и развиваться дальше. А для этого необходимы усилия не только государства и руководителей, многое зависит и от нас с вами, считает эксперт.

Поезда здоровья прибыли на конечную станцию

Поставлена точка в очередном сезоне акции «Здоровая республика — здоровый регион». Начиная с середины апреля, за пять месяцев врачи «поездов здоровья» посетили 390 населенных пунктов в 54 муниципалитетах, проведя более 186 тысяч осмотров. В итоге было выявлено более 29 тысяч заболеваний, около пятисот человек госпитализированы.

Глава республики Радий Хабиров поблагодарил всех причастных к акции — а это четыре тысячи врачей, 5,3 тысячи медиков среднего звена и больше тысячи студентов медколледжей — и заверил, что акция обязательно будет продолжена.

Спасение — в единстве

В Уфе прошла XVI Международная научно-практическая исламская конференция, которая в этом году была посвящена 45-летию избрания Талгата Таджуддина на пост председателя ЦДУМ России. В ней приняли участие около 500 государственных, религиозных и общественных деятелей, ученых и богословов из 30 регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья — Марокко, Бахрейна, Палестины, Туниса, Турции, Индии, Иордании, Ирака.

На пленарном заседании выступил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он сказал: «У нас в республике не было, нет и, уверен, не будет конфликтов на религиозной почве. Именно дружба народов и духовное единение, которые особенно ярко проявляются в трудные времена, дают нам особый запас прочности, позволяющий преодолеть любые испытания».

Отвечая на вопросы журналиста «РБ», Верховный муфтий Талгат-хазрат Таджуддин подчеркнул: сегодня люди особенно ясно должны понимать, что спасение – в единстве.

— В Коране говорится: если люди попытаются зажечь огонь войны, Всевышний его потушит. Поэтому такой диалог необходим. Победит истина, а наша страна выступает за истину. Россия является примером мира и согласия, без которых не может быть единства. Пророк Мухаммад учил, что человек не будет настоящим верующим, пока не будет любить ближнего. Очень далеко до этого, но мы должны стараться, — отметил он.

На радость людям

В Уфе на прошедшей неделе самой популярной локацией стал обновленный парк имени Ленина. Его открыли 9 октября, и с тех пор с утра до позднего вечера здесь наблюдается полный аншлаг: интерес к произошедшим преобразованиям у жителей республики огромный. Дальнейшее благоустройство Уфы обсудили на «Часе общественных пространств» в Доме Республики. Радий Хабиров поручил заблаговременно начать работу по подготовке городской инфраструктуры к заседанию совета глав государств — членов ШОС, которое состоится в 2028 году, и сформировать перечень объектов, какие необходимо привести в порядок к предстоящему событию.

Продолжая тему благоустройства в соцсетях, руководитель республики отметил: благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в каждом городе и районе появились замечательные общественные пространства — за семь лет благоустроено более тысячи таких территорий. Из 152 объектов, работы на которых запланировали в этом году, готовы уже сто.

«Важно, что при благоустройстве территорий мы всегда опираемся на мнение наших жителей. Все наши парки, скверы, площади, набережные и пешеходные зоны делаем для людей. И радуемся, когда наши усилия получают высокую оценку тех, ради кого мы стараемся», — написал Радий Хабиров.

Готовимся к «Российской креативной неделе»

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Евразия» будет проходить в Уфе со 2 по 4 ноября и соберет более 140 участников. Организационный комитет по его подготовке обсудили готовность площадок, деловую программу и пригласительную кампанию.

— Форум открывает для Башкирии возможность представить креативные проекты республики на международном уровне и привлечь новых партнеров, — рассказал о значении этого события первого заместителя премьер-министра правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов. — Для регионального бизнеса это выход на рынки стран Евразии, для инвесторов — возможность оценить потенциал креативных индустрий. Ожидаемый результат — конкретные соглашения и совместные проекты.

Иллюстрация: Ильгиз РАФИКОВ.