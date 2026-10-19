Дворец детского творчества имени Владимира Комарова в Уфе отметил 90-летие

Собравшихся в зале приветствовала вице-спикер Госсобрания — Курултая РБ Тамара Тансыккужина. Она назвала юбилей очень значимым и по-настоящему красивым событием. В его основе большой труд целых поколений наставников, которые помогали развивать таланты десяткам тысяч ребят. Для многих занятия во дворце стали фундаментом будущей профессии.

Заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева обозначила прошедшие 90 лет как начало или середину прекрасного пути. Поздравив сотрудников дворца, она пожелала им новых побед и интересных проектов.

Перед гостями выступили творческие коллективы, прозвучали поздравления родителей и выпускников, был показан фильм о космонавте Владимире Комарове. Отличившиеся сотрудники получили награды.

История дворца началась в 1936 году с открытия клуба пионеров. Позже он стал именоваться Дворцом пионеров, а с 1967 года носит имя Владимира Комарова. Сейчас во Дворце детского творчества занимаются 2,5 тысячи ребят. Для них действуют тридцать объединений по пяти направлениям — художественному, физкультурно-спортивному, техническому, социально-гуманитарному, туристско-краеведческому. Четыре коллектива носят звание образцовых.