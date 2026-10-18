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Общество
18 Октября , 12:25

В Башкирии затянули сроки строительства жилья для сирот

В Мечетлинском районе прокуратура предостерегла подрядчиков от срыва сроков строительства жилья для сирот.

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В Башкирии затянули сроки строительства жилья для сиротВ Башкирии затянули сроки строительства жилья для сирот
В Башкирии затянули сроки строительства жилья для сирот

В Мечетлинском районе идет строительство трех двухквартирных домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Было выявлено, что работа ведется с отклонением от графика, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Вопрос взял на контроль прокурор Мечетлинского района Радмир Хабиров. Он лично побывал на месте стройки, где оценил темпы и качество работ. Кроме того, он объявил предостережения руководителям подрядных организаций о недопустимости срыва сроков.

Фото: пресс-служба прокуратуры РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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