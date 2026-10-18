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Общество
18 Октября , 06:52

Радий Хабиров поздравил дорожников Башкирии с профессиональным праздником

18 октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства.

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Радий Хабиров поздравил дорожников Башкирии с профессиональным праздникомРадий Хабиров поздравил дорожников Башкирии с профессиональным праздником
Радий Хабиров поздравил дорожников Башкирии с профессиональным праздником

В третье воскресенье октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил в соцсетях дорожников с этой датой а также рассказал о главном специалисте Управления дорожного хозяйства республики, заслуженном строителе РБ Раисе Асаеве.

«Раис Асаев родом из Уфы, — написал Хабиров. — По его проектам возвели асфальтобетонные заводы в Хайбуллинском, Балтачевском, Белорецком и Архангельском районах. Раис Асаев руководил ходом реконструкции моста через реку Ик на дороге Октябрьский — Уруссу на границе с Татарстаном и строительством Южного подъезда к Уфе с мостом у «Каменной переправы».

Как отметил руководитель региона, сегодня дело отца продолжают сыновья Раиса Асаева. Рафаэль Асаев курирует строительство мостов через реку Белую в Уфе, капремонт мостовых переходов через реку Идяш в Буздякском районе и через реку Ходъяр в Бакалинском районе. Артур Асаев ведет крупные городские проекты, в том числе развивает «Затон‑Восточный».

«Поздравляю семью Асаевых и всех работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником! Желаю доброго здоровья и благополучия!» — заключил глава РБ.

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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