В Уфе выставка Банка России раскроет денежный секрет

Посетители узнают историю денежного обращения в стране – от древних монет до современных банкнот. Каждый стенд содержит подробное их описание, историю появления, способы создания, секреты защиты от подделок и другие интересные факты.

На выставке представлены денежные знаки и счетная техника разных эпох, необычные средства изготовления, хранения и транспортировки ценностей.

«Наша экспозиция раскрывает денежную тему с разных сторон. Ведь деньги не только финансовый инструмент, но и исторический документ. Они могут многое рассказать о политической и экономической ситуации в определенный период. Кроме того, на выставке, благодаря художественному оформлению монет и банкнот, деньги показаны как полноценное произведение искусства», – рассказала музеолог республиканского отделения Банка России Светлана Иксанова.

Фото: Отделение – Нацбанка по РБ Банка России.