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Общество
17 Октября , 13:00

В Уфе выставка Банка России раскроет денежный секрет

Клиентская служба отделения Соцфонда России по Башкортостану открыла фотовыставку Банка России «Время и деньги». Экспозиция действует до 23 октября по адресу: Уфа, ул. Сочинская, 15.

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В Уфе выставка Банка России раскроет денежный секретВ Уфе выставка Банка России раскроет денежный секрет
В Уфе выставка Банка России раскроет денежный секрет

Посетители узнают историю денежного обращения в стране – от древних монет до современных банкнот. Каждый стенд содержит подробное их описание, историю появления, способы создания, секреты защиты от подделок и другие интересные факты.

На выставке представлены денежные знаки и счетная техника разных эпох, необычные средства изготовления, хранения и транспортировки ценностей.

«Наша экспозиция раскрывает денежную тему с разных сторон. Ведь деньги не только финансовый инструмент, но и исторический документ. Они могут многое рассказать о политической и экономической ситуации в определенный период. Кроме того, на выставке, благодаря художественному оформлению монет и банкнот, деньги показаны как полноценное произведение искусства», – рассказала музеолог республиканского отделения Банка России Светлана Иксанова.

Фото: Отделение – Нацбанка по РБ Банка России.

В Уфе выставка Банка России раскроет денежный секрет
В Уфе выставка Банка России раскроет денежный секрет
В Уфе выставка Банка России раскроет денежный секрет
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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