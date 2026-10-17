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Общество
17 Октября , 09:00

В Башкирии поиски пропавшего рыбака завершились – он утонул

В Кушнаренковском районе в реке Шемяк найдено тело 63-летнего мужчины, сообщает пресс-служба МЧС.

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В Башкирии поиски пропавшего рыбака завершились – он утонулВ Башкирии поиски пропавшего рыбака завершились – он утонул
В Башкирии поиски пропавшего рыбака завершились – он утонул

Трагедия произошла неподалеку от села Султанаево. Как выяснилось, мужчина уехал один на рыбалку, но домой в обещанное время не вернулся. Близкие забили тревогу.

Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России на берегу обнаружили лодку, а ее хозяина — в пяти метрах от берега на поверхности воды.

Полиция ведет следствие, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

«Если вы решили рыбачить с берега, остерегайтесь подмытых обрывов, поскольку размокший грунт может под вами обрушиться. Также нельзя рыбачить под линиями электропередач — высокие углепластиковые удилища проводят ток. Следует отложить выход на водоем при сильном ветре, грозе, шторме или густом тумане. Также не стоит выходить на воду в темное время суток — лучше закончить рыбалку засветло», — напоминает гражданам правила безопасности МЧС республики.

Фото: канал МАХ МЧС Башкортостан.

В Башкирии поиски пропавшего рыбака завершились – он утонул
В Башкирии поиски пропавшего рыбака завершились – он утонул
В Башкирии поиски пропавшего рыбака завершились – он утонул
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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