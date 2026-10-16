Жителей Уфы пригласили на сельскохозяйственные ярмарки

Уфимцы смогут приобрести картофель, овощи, фрукты, мед и другую продукцию местных производителей.

Торговля развернется на восьми площадках: на улице Правды (только в субботу), на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина, на площади имени Серго Орджоникидзе, возле парка «Волна» (только в субботу), на улице Рабкоров 5-7 и 20, перед Дворцом спорта и у Дворца молодежи.

Время работы ярмарок — с 9.00 до 16.00.

Сельскохозяйственные ярмарки также пройдут в 41 муниципалитете. Всего будут работать 59 площадок.