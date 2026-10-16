Владимир Путин наградил жителей Башкирии медалью и званиями

Указом главы государства почетного звания «Народный артист Российской Федерации» удостоен Аскар Абдразаков, «артист-вокалист Башкирского государственного театра оперы и балета».
Звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено Минияру Маннанову, главе сельского поселения Янурусовского сельсовета Ишимбайского района.
Медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени награжден Евгений Ефремов, начальник цеха Белорецкого филиала ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан».
Указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.
Фото: Kremlin.ru.