В Башкирии за служебный подлог будут судить пристава

При проверке было установлено, что местный судебный пристав вносил в официальные документы и специализированную программу ложные сведения о выполнении исполнительных мероприятий. На деле местонахождение должников и их имущество не устанавливалось, а заявителям направлялись постановления об окончании исполнительных производств в связи с невозможностью взыскания долга.

В отношении пристава возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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