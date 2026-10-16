В Башкирии осуждён подросток, задавивший 16-летнюю девочку

В июне прошлого года парень, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за управление транспортом без прав, вновь сел за руль легковушки и наехал на несовершеннолетнюю, передвигавшуюся на самокате. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Водитель скрылся с места ДТП, но в последующем был задержан. Суд приговорил его к двум годам воспитательной колонии с лишением прав на два с половиной года и взыскал в пользу матери погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Фото: Вадим АНДРЕЕВ