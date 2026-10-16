+20 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
16 Октября , 07:55

В Башкирии осуждён подросток, задавивший 16-летнюю девочку

Абзелиловский районный суд вынес приговор в отношении 17-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии осуждён подросток, задавивший 16-летнюю девочкуВ Башкирии осуждён подросток, задавивший 16-летнюю девочку
В Башкирии осуждён подросток, задавивший 16-летнюю девочку

В июне прошлого года парень, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за управление транспортом без прав, вновь сел за руль легковушки и наехал на несовершеннолетнюю, передвигавшуюся на самокате. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Водитель скрылся с места ДТП, но в последующем был задержан. Суд приговорил его к двум годам воспитательной колонии с лишением прав на два с половиной года и взыскал в пользу матери погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Фото: Вадим АНДРЕЕВ

Автор:Артур СМОЛОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru