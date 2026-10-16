В Башкирии детские пособия назначили 34 тысячам отцов

Для этого проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка. Максимальный размер пособия составляет 16 350 рублей. В нынешнем году его начали получать 1 924 отца.

Новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату — могут оформить родители двоих и более детей до 18 лет, а если ребенок учится очно — до 23 лет. Заявитель должен иметь доход, с которого в прошлом году уплачивался НДФЛ. Размер выплаты равен разнице между суммой уплаченного НДФЛ и суммой, рассчитанной с того же дохода по ставке 6 процентов. Этой возможностью воспользовался 19 431 отец.

10 469 работающих мужчин получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оформление отцами декретного отпуска и, соответственно, пособия стало популярным в последнее время. Его размер составляет 40 процентов от среднего заработка за два предшествующих календарных года. Неработающим пособие назначается в минимальном размере, это 12 270 рублей.

Кроме того, папы могут получить единовременное пособие при рождении ребенка, это 32 718 рублей. С начала года выплата назначена 2 961 отцу.