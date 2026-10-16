+20 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
16 Октября , 07:40

В Башкирии детские пособия назначили 34 тысячам отцов

Единое пособие на детей назначается родителю, подавшему заявление, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ринат РАЗАПОВ.Ринат РАЗАПОВ.
Фото:Ринат РАЗАПОВ.

Для этого проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка. Максимальный размер пособия составляет 16 350 рублей. В нынешнем году его начали получать 1 924 отца.

Новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату — могут оформить родители двоих и более детей до 18 лет, а если ребенок учится очно — до 23 лет. Заявитель должен иметь доход, с которого в прошлом году уплачивался НДФЛ. Размер выплаты равен разнице между суммой уплаченного НДФЛ и суммой, рассчитанной с того же дохода по ставке 6 процентов. Этой возможностью воспользовался 19 431 отец.

10 469 работающих мужчин получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оформление отцами декретного отпуска и, соответственно, пособия стало популярным в последнее время. Его размер составляет 40 процентов от среднего заработка за два предшествующих календарных года. Неработающим пособие назначается в минимальном размере, это 12 270 рублей.

Кроме того, папы могут получить единовременное пособие при рождении ребенка, это 32 718 рублей. С начала года выплата назначена 2 961 отцу.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru