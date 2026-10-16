УГНТУ отправил бойцам СВО партию из 558 флисовых шапок

Инициатором благого дела выступила Зарема Григорьева — кандидат технических наук и доцент кафедры «Технология и конструирование одежды» (ТКО) Института экосистем бизнеса и креативных индустрий. В рамках республиканского движения «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан» она предложила студентам применить свои профессиональные навыки для общего дела, рассказали в пресс-службе УГНТУ.

Будущие технологи с энтузиазмом включились в работу: вооружившись готовыми выкройками и флисовой тканью, они приступили к пошиву головных уборов. В каждое изделие студенты вкладывали не только мастерство, но и искреннее желание помочь тем, кто находится на передовой.

Результат кропотливого труда превзошел ожидания — волонтеры подготовили 558 флисовых шапок. Готовую продукцию аккуратно упаковали, снабдили маркировкой и передали активистам движения. Уже в ближайшее время гуманитарный конвой доставит груз бойцам. Эти шапки не только защитят военнослужащих от холода, но и станут для них теплым приветом из родной Башкирии, напоминанием о том, что их ждут и ценят.

Организаторы акции выразили глубокую признательность инициатору Зареме Григорьевой и студентам кафедры ТКО за их неравнодушие и золотые руки. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес руководства университета — ректора Олега Баулина и заведующей кафедрой ТКО Ольги Будеевой — за всестороннюю поддержку и создание условий для помощи защитникам Отечества.

Фото: пресс-служба УГНТУ.