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Общество
16 Октября , 09:21

УГНТУ отправил бойцам СВО партию из 558 флисовых шапок

Студенты и преподаватели вуза объединились, чтобы поддержать участников специальной военной операции, отправив на передовую крупную партию теплых вещей.

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УГНТУ отправил бойцам СВО партию из 558 флисовых шапокУГНТУ отправил бойцам СВО партию из 558 флисовых шапок
УГНТУ отправил бойцам СВО партию из 558 флисовых шапок

Инициатором благого дела выступила Зарема Григорьева — кандидат технических наук и доцент кафедры «Технология и конструирование одежды» (ТКО) Института экосистем бизнеса и креативных индустрий. В рамках республиканского движения «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан» она предложила студентам применить свои профессиональные навыки для общего дела, рассказали в пресс-службе УГНТУ.

Будущие технологи с энтузиазмом включились в работу: вооружившись готовыми выкройками и флисовой тканью, они приступили к пошиву головных уборов. В каждое изделие студенты вкладывали не только мастерство, но и искреннее желание помочь тем, кто находится на передовой.

Результат кропотливого труда превзошел ожидания — волонтеры подготовили 558 флисовых шапок. Готовую продукцию аккуратно упаковали, снабдили маркировкой и передали активистам движения. Уже в ближайшее время гуманитарный конвой доставит груз бойцам. Эти шапки не только защитят военнослужащих от холода, но и станут для них теплым приветом из родной Башкирии, напоминанием о том, что их ждут и ценят.

Организаторы акции выразили глубокую признательность инициатору Зареме Григорьевой и студентам кафедры ТКО за их неравнодушие и золотые руки. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес руководства университета — ректора Олега Баулина и заведующей кафедрой ТКО Ольги Будеевой — за всестороннюю поддержку и создание условий для помощи защитникам Отечества.

Фото: пресс-служба УГНТУ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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