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Общество
15 Октября , 10:23

В Башкирии директор мясокомбината попросил «проверить» проверяющих

Сотрудники Роспотребнадзора совершили профилактические визиты на предприятия республики.

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В Башкирии директор мясокомбината попросил «проверить» проверяющихВ Башкирии директор мясокомбината попросил «проверить» проверяющих
В Башкирии директор мясокомбината попросил «проверить» проверяющих

Сотрудники Роспотребнадзора провели контрольные проверки на предприятиях в ряде районов Башкирии, сообщает пресс-служба правительства РБ. В Давлекановском  районе директор мясокомбината обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей с просьбой принять участие в проверке. По его заявлению к проверяющим присоединилась помощник уполномоченного по Давлекановскому району Светлана Фролова.

— От предпринимателей, у которых уже прошли профилактические визиты, мы получаем только положительные отзывы, — прокомментировала бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова. — Профилактические визиты дают им возможность получить разъяснения, рекомендации касаемо выстраивания своей работы в соответствии с требованиями законодательства, избежать наиболее часто встречающихся нарушений, получить необходимые консультации. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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