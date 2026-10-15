В Башкирии директор мясокомбината попросил «проверить» проверяющих

Сотрудники Роспотребнадзора провели контрольные проверки на предприятиях в ряде районов Башкирии, сообщает пресс-служба правительства РБ. В Давлекановском районе директор мясокомбината обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей с просьбой принять участие в проверке. По его заявлению к проверяющим присоединилась помощник уполномоченного по Давлекановскому району Светлана Фролова.

— От предпринимателей, у которых уже прошли профилактические визиты, мы получаем только положительные отзывы, — прокомментировала бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова. — Профилактические визиты дают им возможность получить разъяснения, рекомендации касаемо выстраивания своей работы в соответствии с требованиями законодательства, избежать наиболее часто встречающихся нарушений, получить необходимые консультации.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.