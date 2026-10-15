Школьники Башкирии смогут принять участие в акции «Поздравь Деда Мороза»

Школьники страны могут принять участие в творческом соревновании. Для этого необходимо подготовить работу в одной из предложенных номинаций:

— «Стихотворение для Деда Мороза» — написать и выразительно прочесть собственное стихотворение, посвященное дню рождения Деда Мороза;

— «Сказка для Деда Мороза» — придумать и рассказать сказку о дне рождения Деда Мороза;

— «Песня для Деда Мороза» — сочинить и исполнить песню в честь дня рождения Деда Мороза;

— «Подарок для Деда Мороза» — создать поздравительную открытку или поделку ко дню рождения Деда Мороза.

Для участия нужно оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции эксперты выберут 100 наиболее интересных работ. Результаты будут опубликованы 18 ноября, в день рождения Великоустюгского Деда Мороза, на портале «Культурадляшкольников.РФ» в разделе «Новости».

Победители будут награждены памятными подарками. Главным призом станет сертификат на посещение его знаменитой вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.

Акция проходит в рамках проекта «Культура для школьников» минкультуры и минпросвещения России.

Фото: минкультуры РФ.