Радий Хабиров принял участие в совещании с руководителями регионов ПФО

Участниками онлайн-встречи стали руководители регионов ПФО, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Обсуждались социальные, общественно-политические вопросы.

Игорь Комаров подвел итоги сентябрьских выборов, отметив, что пятеро участников спецоперации избраны депутатами Госдумы, более ста — депутатами регионального и муниципального уровней. Также он обратил внимание на важность бесперебойной работы социально значимой инфраструктуры во время отопительного сезона и оперативное устранение возможных коммунальных аварий.

Кроме того, полномочный представитель президента России в ПФО поручил усилить работу по профилактике радикализации молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.