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Общество
15 Октября , 08:15

Радий Хабиров принял участие в совещании с руководителями регионов ПФО

Глава Башкирии принял участие в видеоконференции полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

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Радий Хабиров принял участие в совещании с руководителями регионов ПФОРадий Хабиров принял участие в совещании с руководителями регионов ПФО
Радий Хабиров принял участие в совещании с руководителями регионов ПФО

Участниками онлайн-встречи стали руководители регионов ПФО, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Обсуждались социальные, общественно-политические вопросы.

Игорь Комаров подвел итоги сентябрьских выборов, отметив, что пятеро участников спецоперации избраны депутатами Госдумы, более ста — депутатами регионального и муниципального уровней. Также он обратил внимание на важность бесперебойной работы социально значимой инфраструктуры во время отопительного сезона и оперативное устранение возможных коммунальных аварий.

Кроме того, полномочный представитель президента России в ПФО поручил усилить работу по профилактике радикализации молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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