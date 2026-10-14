Фадига Абдулрахман: Исламские ценности – основа безопасного общества

Докладчик отметил, что исламские ценности являются основой для построения безопасного современного общества. И главные составляющие компоненты этой основы являются: справедливость, свобода, сопряженная с ответственностью, единство в обществе. А также поддержание родственных связей, почитание родителей. И, конечно, борьба с нечестностью и жестокостью.

«Все, что я перечислил, мы находим в определенных коранических аятах, которые нам разъясняют эти пункты. Укрепление этих ценностей ислама в обществе происходит посредством воспитательных и наставительных проповедей в центрах просвещения. Мы должны продолжать их поддерживать и развивать совместно с государственными образовательными учреждениями. Потому что именно эти ценности являются первым камнем, на котором строится все остальное в общественной системе», – подчеркнул Фадига Абдулрахман.

Фото автора.