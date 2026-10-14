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Общество
14 Октября , 14:25

Фадига Абдулрахман: Исламские ценности – основа безопасного общества

В рамках Международной конференции «Идеалы и ценности Ислама» состоялась секция «Духовно-нравственные ценности как основа здоровья общества и целостности государства», на которой выступил доктор филологических наук, руководитель Центра арабского языка в университете Лансана Конти (Гвинея) Фадига Абдулрахман.

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Фадига Абдулрахман: Исламские ценности – основа безопасного обществаФадига Абдулрахман: Исламские ценности – основа безопасного общества
Фадига Абдулрахман: Исламские ценности – основа безопасного общества

Докладчик отметил, что исламские ценности являются основой для построения безопасного современного общества. И главные составляющие компоненты этой основы являются: справедливость, свобода, сопряженная с ответственностью, единство в обществе. А также поддержание родственных связей, почитание родителей. И, конечно, борьба с нечестностью и жестокостью.

«Все, что я перечислил, мы находим в определенных коранических аятах, которые нам разъясняют эти пункты. Укрепление этих ценностей ислама в обществе происходит посредством воспитательных и наставительных проповедей в центрах просвещения. Мы должны продолжать их поддерживать и развивать совместно с государственными образовательными учреждениями. Потому что именно эти ценности являются первым камнем, на котором строится все остальное в общественной системе», – подчеркнул Фадига Абдулрахман.

Фото автора.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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