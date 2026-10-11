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Общество
11 Октября , 07:38

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях поздравил всех жителей региона с Днем Республики.

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Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздникомРадий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником

«Всех жителей Башкортостана поздравляю с нашим любимым праздником — Днем Республики! — написал руководитель региона. — Всех воинов, которые сегодня с оружием в руках защищают наш общий дом от врагов. Их родных и близких, которые ждут своих героев дома. Всех, кто поддерживает участников СВО и делает все для Победы.

Наших тружеников, которые двигают Башкортостан вперед. Ветеранов, благодаря которым мы живем в сильном, процветающем регионе. Нашу молодежь, которой еще предстоит проявить себя в будущем.

Всех, кто любит нашу республику и прославляет ее – своими достижениями и добрыми делами».

Глава республики в своем поздравлении написал, что Башкортостан всегда был и будет опорой страны, ее крупнейшим промышленным, аграрным, научным, спортивным, культурным центром.

«И несмотря на сложные времена, мы продолжим наше уверенное развитие», резюмировал Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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