Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником

«Всех жителей Башкортостана поздравляю с нашим любимым праздником — Днем Республики! — написал руководитель региона. — Всех воинов, которые сегодня с оружием в руках защищают наш общий дом от врагов. Их родных и близких, которые ждут своих героев дома. Всех, кто поддерживает участников СВО и делает все для Победы.

Наших тружеников, которые двигают Башкортостан вперед. Ветеранов, благодаря которым мы живем в сильном, процветающем регионе. Нашу молодежь, которой еще предстоит проявить себя в будущем.

Всех, кто любит нашу республику и прославляет ее – своими достижениями и добрыми делами».



Глава республики в своем поздравлении написал, что Башкортостан всегда был и будет опорой страны, ее крупнейшим промышленным, аграрным, научным, спортивным, культурным центром.

«И несмотря на сложные времена, мы продолжим наше уверенное развитие», резюмировал Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.