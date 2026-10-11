Радий Хабиров посетил территорию у стелы «Уфа – город трудовой доблести»

Стелу открыли в Кировском районе Уфы в ноябре 2022 года, как дань памяти трудовому подвигу жителей республики в годы Великой Отечественной войны, когда в Уфу были эвакуированы десятки заводов, выпускающих продукцию для фронта. Нефть из республики давала топливо самолетам и танкам, а моторы Уфимского моторостроительного завода поднимали в небо истребители. Статус города трудовой доблести Уфе своим указом присвоил Президент России Владимир Путин в 2020 году.

Сразу после открытия стелы здесь начали развить общественное пространство вокруг: на благоустроенных площадках поэтапно создают экспозицию под открытым небом. Радий Хабиров осмотрел установленные новые объекты.

Среди них: макеты самолета Як-3 и кораблей, названных в честь столицы Башкортостана. Кроме того, на территории около стелы установлен макет турбореактивного двигателя Р95Ш для самолетов-штурмовиков Су-25. Также здесь можно увидеть советский грузовой паровоз «Л-3589», который безвозмездно передала республике Куйбышевская железная дорога, авиационный двигатель М-105ПФ, нефтекачалку, корабельные якоря, «полуторку» ГАЗ-АА, вертикально-фасонно-строгальный станок.

Радий Хабиров поручил правительству республики и администрации города дополнять выставку новыми экспозициями.

— Здесь небольшая выставка достижений промышленности нашей республики в советское время, — сказал он. — Продолжаем изучать эту тему, поэтому нужно подготовить план и расширять территорию дальше. И обязательно нужно возить сюда детей, рассказывать про страну, про людей и формировать у них историческую память. У нас есть идея — довести до этого места нашу полупешеходную улицу Октябрьской Революции, чтобы люди смогли дойти до стелы. Планов много, дай Бог сил все сделать. Спасибо нашему президенту за оценку подвига башкортостанцев в годы войны и послевоенное время. Мы уже приступили к проектированию стелы трудовой доблести в Ишимбае, планируем ее установить в 2027 году.

Фото: пресс-служба главы РБ.