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Общество
11 Октября , 07:48

Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы в Уфе

Сегодня народ Башкортостана празднует День Республики. Глава региона Радий Хабиров принял участие в возложении цветов Монументу Дружбы в Уфе, сообщает его пресс-служба.

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Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы в УфеГлава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы в Уфе
Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы в Уфе

Торжественное возложение цветов к Монументу Дружбы, посвященное Дню республики состоялось сегодня утром. В церемонии принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров. Прозвучали гимны России и Башкортостана, цветы возложили и другие почетные гости.

Монумент Дружбы в Уфе заложили в 1957 году — в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Он стал олицетворением единения и добрых отношений всех национальностей, проживающих на территории региона. Символично, что сегодняшние мероприятия прошли в Год единства народов России, который проводится в стране.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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