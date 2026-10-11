Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы в Уфе

Торжественное возложение цветов к Монументу Дружбы, посвященное Дню республики состоялось сегодня утром. В церемонии принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров. Прозвучали гимны России и Башкортостана, цветы возложили и другие почетные гости.

Монумент Дружбы в Уфе заложили в 1957 году — в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Он стал олицетворением единения и добрых отношений всех национальностей, проживающих на территории региона. Символично, что сегодняшние мероприятия прошли в Год единства народов России, который проводится в стране.

Фото: соцсети Радия Хабирова.