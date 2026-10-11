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Общество
11 Октября , 08:00

Андрей Назаров: Мы выросли на традициях

Спикер башкирского парламента Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях опубликовал поздравление с Днем Республики.

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Андрей Назаров: Мы выросли на традицияхАндрей Назаров: Мы выросли на традициях
Андрей Назаров: Мы выросли на традициях

«Башкортостан прошел через века, сохранил свой язык, традиции и укрепил единство с Россией, — написал председатель Курултая — Госсобрания РБ. — Наша земля это дом для представителей более ста национальностей. Здесь веками рядом стоят мечети и храмы, а на улицах звучат башкирский, русский, татарский, марийский, удмуртский. Этот мир и согласие наше главное богатство, и его нужно беречь. Не на словах, а каждый день».

Андрей Назаров подчеркнул, что жители республики выросли на традициях.

«Мы выросли на этих традициях. Салават Юлаев, эпос «Урал-батыр», мелодия курая, башкирский мёд. Все это мы передаем детям. А еще Уральские горы, Агидель, пещера Шульган-Таш. Это наше, и мы должны сохранить это для будущих поколений», подчеркнул спикер парламента.

Главным богатством он считает людей.

«Нефтяники и химики, машиностроители и аграрии, учителя и врачи, предприниматели и деятели культуры. Каждый своим трудом укрепляет родной край. Башкортостан кормит, обогревает и обеспечивает всю страну. За этим стоит работа тысяч земляков, и это достойно уважения, — написал Андрей Назаров. — Особые слова благодарности ветеранам, которые поднимали и строили республику. И конечно, наша признательность защитникам Отечества, участникам специальной военной операции, их семьям и всем, кто помогает фронту.

Мы уверенно смотрим в будущее. Хотим, чтобы молодежь оставалась на малой родине, чтобы семьи жили в достатке, чтобы старшее поколение чувствовало заботу. Поддержка материнства, образование, новые рабочие места, благоустройство городов и сел. Это то, над чем мы работаем».

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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