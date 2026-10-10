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Общество
10 Октября , 10:44

В Уфе коммерсант похитил у партнёров по бизнесу 114 миллионов рублей

Советский райсуд столицы вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего соучредителя нескольких организаций.

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В Уфе коммерсант похитил у партнёров по бизнесу 114 миллионов рублейВ Уфе коммерсант похитил у партнёров по бизнесу 114 миллионов рублей
В Уфе коммерсант похитил у партнёров по бизнесу 114 миллионов рублей

С мая 2017 по февраль 2021 года руководитель одной из организаций, входящей в группу компаний закрытого акционерного общества «Финансово-строительная компания Архстройинвестиции», путем обмана руководства, оформил право собственности на 72 гаражных бокса в Уфе, четверть доли на нежилое помещение и земельный участок общей стоимостью почти 85 миллионов рублей. Кроме того, он похитил более 24 миллионов рублей у двух коммерческих фирм, заключив договоры подряда на выполнение подготовительных работ на стройплощадке, не исполнив обязательства.

Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. На его имущество стоимостью более ста миллионов рублей наложен арест. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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Автор:Артур СМОЛОВ
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