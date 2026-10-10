В Башкирии пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей

Женщине позвонил неизвестный и сообщил о предстоящей доставке цветов, попросив при этом продиктовать код, пришедший на ее телефон в сообщении.

Пенсионерка продиктовала код, после чего ей позвонили лжесотрудники «Госуслуг» и ФСБ. Они убедили женщину перевести более миллиона рублей на «безопасный счет».

Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

МВД по РБ напоминает о том, что нельзя сообщать неизвестным лицам коды из сообщений, поступающих на телефон. Сотрудники госучреждений не звонят с просьбами перевести личные сбережения на «безопасные счета». При поступлении подобных звонков немедленно положите трубку и обратитесь в ближайший отдел полиции.

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