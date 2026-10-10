+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
10 Октября , 10:18

В Башкирии пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей

Жертвой аферистов оказалась 65-летняя жительница Мелеузовского района, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии пенсионерка перевела мошенникам миллион рублейВ Башкирии пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей
В Башкирии пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей

Женщине позвонил неизвестный и сообщил о предстоящей доставке цветов, попросив при этом продиктовать код, пришедший на ее телефон в сообщении.

Пенсионерка продиктовала код, после чего ей позвонили лжесотрудники «Госуслуг» и ФСБ. Они убедили женщину перевести более миллиона рублей на «безопасный счет».

Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

МВД по РБ напоминает о том, что нельзя сообщать неизвестным лицам коды из сообщений, поступающих на телефон. Сотрудники госучреждений не звонят с просьбами перевести личные сбережения на «безопасные счета». При поступлении подобных звонков немедленно положите трубку и обратитесь в ближайший отдел полиции.

Фото автора

Автор:Артур СМОЛОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru